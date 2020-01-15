Çocuklar yarıyıl tatilinde neler yapabilir? (İşte uzmanlardan öneriler)

Cuma günü karne alacak 18 milyon öğrenci 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak. Çocukların olabildiğince televizyon, tablet gibi tüm ekranlardan uzak durmaları isteniyor. Uzmanların bu dönemin verimli geçirilmesine yönelik hem tavsiyeleri hem de uyarıları var. İşte ayrıntılar... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER