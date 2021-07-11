Devren satılık özel okul

Salgının ardından bine yakın özel okul kapandı, 900’e yakını ise devredildi. Eğitim öğretim yılının sona erdiği 2 Temmuz’dan bu yana devir ilanları da her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre, devlet teşvikleri geri dönmezse, eğitim sektörünün toparlanması oldukça güç... (Haber:Pınar İlik Üçer)
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NTV 11.07.2021 - 15:52| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 16:14
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