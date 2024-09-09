Eğitim masrafı velileri zorluyor: Harcamalar yüzde 120 arttı
İstanbul Planlama Ajansı, Türkiye'de eğitim harcamalarındaki artışlar ile ilgili bir araştırma yaptı. Verilere göre eğitim masrafları yüzde 120 arttı. Öğrencilerin temel kırtasiye harcamaları yüzde 72, okul için giyim harcamaları yüzde 62, okula başlama masrafı ise yüzde 65 oranında yükseldi.
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