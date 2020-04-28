Eğitim uzmanı Koral Varol kimdir?

46 ilde 180 binden fazla öğrenciye ders çalışma alışkanlıkları kazandıran Eğitim Uzmanı Koray Varol, sadece ailelere değil, velilere ve eğitim yöneticilerine de eğitimler veriyor. 2020 LGS için bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Varol, kendisini ve hedeflerini anlattı...

ntv.com.tr 28.04.2020 - 16:44 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 16:53

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