Eğitimde 4+4+4 modeli değişiyor mu? Lise için 3+1 yıl önerisi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin 4+4+4 sisteminin yeniden ele alınması gerektiği açıklaması gündemde. Bu konuyla ilgili daha önce bir rapor hazırlayan Türk Eğitim Derneği'nin Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu lisenin 3+1 yıl olması gerektiğini söyledi. Pehlivanoğlu, "İsteyen 3 yılın sonunda diploma alsın. Devam etmek isteyen için de son sınıf üniversiteye hazırlık yılı olsun." dedi.