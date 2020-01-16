Eğitimde kaliteyi hedefleyen "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" başlıyor

İlkokuldan, liseye tüm özel ve devlet okulları için "Akreditasyon ve danışmanlık" hizmeti başlıyor. Amaç, okulların akademik, sosyal-kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmesi. Aynı zamanda uluslararası standartlarda eğitim verilebilmesi. İşte ayrıntılar... (Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER