Eğitimde kaliteyi hedefleyen "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" başlıyor
İlkokuldan, liseye tüm özel ve devlet okulları için "Akreditasyon ve danışmanlık" hizmeti başlıyor. Amaç, okulların akademik, sosyal-kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmesi. Aynı zamanda uluslararası standartlarda eğitim verilebilmesi. İşte ayrıntılar... (Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
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