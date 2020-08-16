Eğitimde yeni dönem nasıl olacak?

Yeni eğitim-öğretim yılı yüz yüze olarak 21 Eylül'de başlayacak. Ancak sistemde bazı değişiklikler var. Örneğin öğrenciler iki gün yüz yüze 3 gün online eğitim alacak. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, salgının getirdiği değişiklikleri ve öğrencilere yansımasını NTV yayınında değerlendirdi.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 16.08.2020 - 01:13| Son Güncelleme : 16.08.2020 - 01:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.