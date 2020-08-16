Eğitimde yeni dönem nasıl olacak?

Yeni eğitim-öğretim yılı yüz yüze olarak 21 Eylül'de başlayacak. Ancak sistemde bazı değişiklikler var. Örneğin öğrenciler iki gün yüz yüze 3 gün online eğitim alacak. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, salgının getirdiği değişiklikleri ve öğrencilere yansımasını NTV yayınında değerlendirdi.

NTV Haber 16.08.2020 - 01:13 | Son Güncelleme : 16.08.2020 - 01:16

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