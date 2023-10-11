Eğitimde yurtdışına ilgi arttı: En çok hangi ülkeler tercih ediliyor?
Üniversite ve yüksek lisans için yurtdışında eğitim almak isteyenlerin sayısı geçen yıla göre yükseldi. Bu sene en çok tercih edilen ülkelerin başında İngiltere, Almanya ve Amerika bulunuyor. Fiyatlar ise, İstanbul'daki bazı vakıf üniversiteleriyle neredeyse aynı. Uzmanlar; yurt dışında okumak isteyenleri, okulların diploma denkliğini iyi araştırmaları yönünde uyarıyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: İsmail Kamit)
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