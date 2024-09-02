Fiyatlar tartışma yarattı: "Satılık okul" ilanları artışta

Özel okul ücretleri ile ilgili tartışmalar sürerken internette son dönemde satılık ilanları artmaya başladı. Bazı okul sahipleri bu kurumları ya satmaya, kiralamaya ya da devretmeye çalışıyor. Kimileri ise ilanları daha cazip kılmak adına "öğrencili" ifadelerini kullanıyor. (Haber: Baran Bila Kamera: Savaş Daldal)

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