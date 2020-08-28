Genç çobandan büyük başarı

Van'da yaşayan 19 yaşındaki çoban Muhammet Taş, çocukluğundan beri doktor olmak istiyordu. Zor şartlara rağmen hedefinden hiç vazgeçmedi. Hayvanlarını otlatırken bir yandan da üniversite sınavına hazırlandı. Muhammet'in emekleri karşılık buldu. Genç çoban tıp fakültesini kazandı.

NTV 28.08.2020 - 17:14 | Son Güncelleme : 28.08.2020 - 17:17

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