Hijyen şartlarını yerine getiren okullara "Okulum Temiz Belgesi"

31 Ağustos'ta yeniden açılması planlanan okullar, yeni normale hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda alınacak tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Hijyen şartlarını yerine getiren okullara "Okulum Temiz Belgesi" verilecek.

NTV Haber 27.07.2020 - 18:48 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 18:51

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