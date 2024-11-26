İtalya'daki okullardan kabul alan öğrenciler vize alamıyor
Türk vatandaşları uzun süredir Schengen vizesi almakta zorlanıyor. Hem randevu bulmak kolay değil hem de ret oranları da arttı. Son örnek ise İtalya'dan. Ülkede üniversite okuma hakkı kazanan bine yakın Türk öğrenci aylardır vize alamıyor. NTV ekibinden Sena Gürbıyık, o öğrencilerin taleplerine mikrofon uzattı, şikayetlerini dinledi. (Kamera: Cumhur Çatkaya)
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