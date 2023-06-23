Kız Kardeşim projesi 50 bin genç kadına destek olacak
Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla 8 yıldır sürdürülen "Kız Kardeşim Projesi", yeni programlarla devam edecek. Bugüne kadar 450 bin kadına destek sağlanan projenin yeni etabında, 50 bin genç kadına ulaşılacak. Deprem bölgesinden gençlere eğitim bursu verilerek, spor ve sanatta başarılı genç kadınlara gelişim desteği sağlanacak. İşte ayrıntılar...
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