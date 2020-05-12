Koray Varol: Düzenli olarak deneme sınavı yapılarak eksikler giderilmeli
2020 LGS sınavına girecek öğrencilere ve beraberinde ailelerine tavsiyelerde bulunan Koray Varol bir kez daha deneme sınavı çözerek eksiklerin giderilmesi noktasına vurgu yaptı. Varol, ''Olumlu ve güven verici konuşmalar yapmak çocukların kendilerine güvenmelerine katkı sağlar. Yapabileceğini hissetmesi kendisine inanması başarısını destekler'' dedi.
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ntv.com.tr 12.05.2020 - 18:02| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 18:11
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