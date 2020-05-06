LGS 2020'de öğrencilerin avantajları neler?

Ülkemiz ve tüm dünya zor bir dönemden geçiyor, bu dönemin her şeye etkisi olduğu gibi LGS sınavına da etkisi oldu. Öğrenciler okullarını, öğretmenlerini , arkadaşlarını özlese bile sınava yönelik desteklenmeleri devam ediyor. Kontenjanlarin artması, sınavın sadece ilk dönem konularından olması, çok ciddi sayıda örnek sorunun yayınlanmış olması LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için önemli bir avantaj sağlıyor. Tüm örnek soruların çözülmeye çalışılması ve düzenli olarak deneme yapmak, başarıya ciddi katkı sağlıyor.

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ntv.com.tr 06.05.2020 - 16:22 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 17:41

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