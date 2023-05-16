LGS için geri sayım

4 Haziran'da gerçekleştirilecek liselere geçiş sınavına az bir süre kaldı. Öğrenciler sınavda 8. sınıfın yalnızca birinci döneminden sorumlu olacak. Uzmanlara göre, kalan süreçte bol bol test çözüp, farklı soru çeşitlerini görmek önemli. Peki konuların kısıtlı olması sınavın zorluğunu artırır mı? Öğrenciler sınava sayılı gün kala neler hissediyor? İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Savaş Daldal)
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