LGS sonucu ne zaman açıklanacak? (Bakan Ziya Selçuk açıkladı)
20 Haziran'da yapılacak liselere geçişte merkezi sınav için başvurular, 15 Haziran'a kadar alınacak. Sınav sonucu ise 16 Temmuz'da açıklanacak. Açıklamayı, TGRT Haber yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı.
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NTV 06.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 13:30
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