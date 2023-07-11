LGS tercihlerinde nakil dönemi umudu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kayıt dönemi sürüyor. Öğrenciler istedikleri okullara girebilmek için seçenekleri araştırıyor. Uzmanlar, hem velilere hem de öğrencilere kayıt dönemi için tavsiyelerde bulundu. (Haber: Sena Gürbıyık)

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