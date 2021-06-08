LGS'de benzer soru iddiası

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS’de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. O iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk ile konuşan eğitim danışmanı Sadık Gültekin ‘‘Yıl içinde her ay örnek sorular yayınladık. Yayınladığımız bu sorulardan 3 matematik sorusu sınavdaki 3 soruyla benzeşiyor. Bizim soru hazırlayan komisyonlarımız var, onların ürettiği sorulardan seçilir sınavda sorulur. Biz kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayınlamayız. Yani iddia var ama ispat yok. Siyasetin kirli dili de ne yazık ki buna alet oluyor. Bu iddiaların ispatlanması gerekiyor’’ dedi.

NTV 08.06.2021 - 11:09 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 11:22

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