LGS'de iki aşamalı nakil dönemi (Nakil tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?)
Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler tamamlandı. Öğrencilerin yerleştiği okullar bugün belli oldu. Sonuçlara göre, 1 milyon 14 bin öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Ancak, yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da hiçbir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var. Peki süreç nasıl işliyor, nakil tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte uzman yanıtı... (Haber: Beyzanur Özer)
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