LGS'de son hafta: Uzmanlardan öğrencilere tavsiyeler

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınava sayılı gün kaldı. 8. sınıf öğrencileri pazar günü sınava girecek. Süre azaldıkça öğrencilerdeki heyecan artıyor. Ancak, öğrencilerin sınavda başarılı olması için bu heyecanlarının strese dönmemesi gerekiyor. Bu durumu engellemek için yapılması gerekenler neler? Nelere dikkat edilmeli? Eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz bu soruları yanıtladı. (Haber: Öykü Tüccar)

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