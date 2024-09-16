LGS'de tartışma yaratan soru iptali
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında bir sorunun mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) puanları yeniden hesapladı. Durumu değişen öğrencilere bir üst tercihine kayıt hakkı tanındı. Bu durum da beraberinde tarışmaları getirdi. Uzmanlara göre soruyu yanlış cevaplayanlar doğru cevaplayanlara göre daha avantajlı oldu. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin tartışmalı süreci NTV'ye değerlendirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Lgs
- Eğitim