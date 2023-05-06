LGS'ye 1 ay kala neler yapmalı, sınavda neye dikkat etmeli?

Liselere geçiş sınavına 1 ay kaldı. 4 Haziran Pazar günü sekizinci sınıf öğrencileri hayallerindeki okula girebilmek için ter dökecek. Peki öğrenciler planlamalarını nasıl yapmalı? En çok nelere dikkat etmeli? Eğitim uzmanı Barış Sezgin, bu soruları NTV için yanıtladı. (Haber: Beyzanur Özer)

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