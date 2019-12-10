Mardin'de LGS atağı

Liseye geçiş sınavlarında son 6 yıldır 76’ncı sırada yer alan Mardin, artık bu durumu değiştirmek istiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başarısızlığı tespit etmek için puanla denetleme uygulaması başlattı. Puan kotası zorunluluğu getirilen; 100 okul yıl sonuna kadar sistemli bir şekilde denetlenerek, başarısızlığın nedenleri aranacak.

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