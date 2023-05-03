MEB ve TEMA Vakfı’ndan ortak proje: Öğretmenlere iklim değişikliği eğitimi verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı, çocuklara çevre bilinci aşılanması amacıyla çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi ile öğretmenler için dijital bir eğitim platformu kuruldu. Projenin amaçlarından biri de çocuklar üzerinden ailelere eğitim verebilmek. (Haber: Sinan Kunter Kamera: Ahmet Uçar)
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