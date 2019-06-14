MEB'den velilere 'yaz tatili etkinlik' tavsiyeleri

18 milyon öğrenci için yaz tatili bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ailelere yaz tatilinde çocuklarla yapabilecekleri etkinliklerden oluşan bir liste hazırladı. Liste bugün karneyle birlikte öğrencilere verilecek. Tavsiye listesi, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda toplam 73 etkinlikten oluşuyor. Bakanlığın tavsiyeleri arasında çiçek dikmek, sokakta taşların altında solucan aramak, ağaca çıkıp çevreyi seyretmek , yürüyüş yapmak, sokak hayvanlarına su vermek gibi doğayı keşfedecekleri etkinlikler var.