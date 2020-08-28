Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'de

Okullar ne zaman açılacak? Pandemi sonrası 'yeni normal'de yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV özel yayınına konuk olacak. Öğrenci ve velilerin sorularını Berfu Güven ve Ahmed Arpat, Bakan Selçuk'a soracak. Bakan Selçuk'a soru sormak için: #BakanZiyaSelçukNTVde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile özel röportaj Cumartesi gecesi 21.00'de NTV'de.
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NTV 28.08.2020 - 17:35| Son Güncelleme : 28.08.2020 - 17:50
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