Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'de (LGS açıklaması)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavında öğrencilerin kendi okulunda sınava gireceğini açıklayan Bakan Selçuk,"öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler" dedi.
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NTV Haber 04.05.2020 - 21:25| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 21:41
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