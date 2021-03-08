Öğrencilere hasret geçen aylar (Sınıftan stüdyoya, EBA TV'ye zorlu geçiş)
Salgın süreciyle birlikte en büyük değişimlerden biri de eğitimde yaşandı. Öğretmenler tüm tecrübelerini bir yana bıraktı, bilgisar ile yeni bir sınav verdi. Çocukların sorumluluğunu üzerinde taşıyan kadın öğretmenler, kendilerini geliştirebilmek için mücadele etti. (Haber:Pınar İlik Üçel Kamera:Cumhur Çatkaya)
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NTV 08.03.2021 - 10:49| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 12:06
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