Okul kapandı yaz okullarına ilgi yoğun: İstanbul'da fiyatlar nasıl?
Okullar kapandı, yaz kursları başladı. Spor, müzik, yabancı dil ve çeşitli aktivitelerin olduğu yaz okullarının fiyatları ise geçen seneye göre arttı. İstanbul'da fiyatlar 20 bin lira ile 300 bin lira arasında değişiyor. Ücretsiz yaz okulları da var. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Yasin Akpınar)
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