Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Türkiye genelindeki vaka sayıları iki gündür yeniden binin üzerinde... Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar, özellikle bayram dönüşü 5-10 günün kritik olduğunu söylüyor... Peki vakalar artarsa, 31 Ağustos olarak belirlenen okulların açılma tarihi değişir mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
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NTV Haber 06.08.2020 - 04:27| Son Güncelleme : 06.08.2020 - 04:29
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