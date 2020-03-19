Okullar ne zaman açılacak? (Ziya Selçuk yanıtladı)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihine salgının yayılma hızına göre karar verileceğini söyledi. Bakan Selçuk, lise ve üniversite giriş sınavlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar alınmadığını belirtti. "Benim tercihim sınavları ertelememek" dedi.
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NTV 19.03.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 12:49
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