Okullarda karne heyecanı (18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili)
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili bugün başlıyor. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. NTV ekibinden Ilgaz Gürsoy, canlı yayında İstanbul Fatih'te bir ilkokulda öğrencilerle ve öğretmenleriyle konuştu.
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