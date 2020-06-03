Okullarda LGS için virüs önlemleri

Liselere Geçiş Sınavı, 20 Haziran'da yapılacak. Sınav ve virüs önlemleri için hazırlıklar başladı. NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, düzenlemelerin yapıldığı İstanbul Çapa Atatürk Ortaokulu'ndan alınan son önlemleri aktardı.

NTV 03.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 11:04

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