Okullarda tek tip maske uygulanabilir mi?

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarından itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Okullarla birlikte aşı olmayanlara test şartı da yarından itibaren başlıyor. Peki yeni kurallar aşılanma oranını artırır mı? Okullarda maska zorunluluğuna uyulur mu? Tek tip maske uygulanabilir mi? Tüm bu soruların cevaplarını NTV yayınına konuk olan Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan yanıtladı.
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NTV 05.09.2021 - 14:37| Son Güncelleme : 05.09.2021 - 15:06
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