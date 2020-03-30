Ordu'da öğrenciler dijital sınıfta buluştu

Ordu'da ilkokul öğretmeni Ahmet Yakut, virüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilse de öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Sınıfını her gün internet üzerinden görüntülü olarak bir araya getiriyor. Hem televizyondaki uzaktan eğitim derslerinin tekrarını yapıyor hem de öğrencilerin birbirini görmesini sağlıyor.
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NTV 30.03.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 17:11
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