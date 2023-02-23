Özel okul binaları sağlam mı?

İstanbul'daki 93 devlet okulunun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesi sonrası gözler özel okullara çevrildi. Tedirginlik yaşayan veliler özel okullardan denetim raporlarını istemeye başladı. Özel okullarla ilgili merak edilen süreci Özel Öğretim Kurumları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Şener NTV'ye anlattı.
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