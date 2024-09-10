Özel okulda sahte öğretmen iddiası: 3 aileden suç duyurusu
İstanbul'da bir anne, ilkokul birinci sınıftaki kızının okuma-yazma öğrenememesinden şüphelendi, sınıf öğretmenini araştırmaya başladı. Öğretmenin çocuk gelişimi bölümü mezunu olduğunu ve sadece anaokullarında yardımcı eğitmen olarak görev yapabileceğini öğrendi. Aile, çocuğu okuldan aldı, öğretmen ve özel okul hakkında suç duyurusunda bulundu.
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