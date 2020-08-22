Özel okullar ücret iadesi yapacak

Özel okul dernekleri, yüz yüze eğitimin sekteye uğraması halinde okulların velilere belli bir oranda ücret iadesi yapacağını açıkladı. Haksız rekabet olmaması için bu oran yüzde 10'dan az, yüzde 30'dan da fazla olmayacak.

NTV Haber 22.08.2020 - 00:28 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 00:33

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