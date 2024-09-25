Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği: 500 okula ceza kesildi
Bazı özel okullar, üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencileri için yasal olmamasına rağmen "hayalet sınıf" yöntemini uyguluyor. Hiç okula gelmeyen bu öğrencileri, eğitime devam ediyormuş gibi göstererek, not garantisiyle mezun ediyor. Bu öğrenciler, okul yerine dershane ve kurslara gidiyor. Uzmanlar, bu yöntemin öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, sosyal becerilerini de negatif etkilediğini düşünüyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Alihan Sönmez)
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