Sadık Gültekin baraj puanının kaldırılmasını değerlendirdi

Yükseköğretim Kurulu, üniversite sınavına girecek milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Alınan kararla, üniversiteye girişte baraj puan uygulamasına son verildi. Bu kararı eğitim danışmanı Sadık Gültekin ile değerlendirdi.
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NTV Haber 12.02.2022 - 03:07| Son Güncelleme : 12.02.2022 - 03:13
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