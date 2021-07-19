Sınava yetişmek için sürünmüştü: Edebiyat öğretmeni oldu

Yasemin Demir, 3 yıl önce Samsun’da KPSS’ye yetişmek için koşarken yere yığılmış sonra da sürünerek salona girmişti. Görüntüleri günlerce konuşulan Yasemin Demir, edebiyat öğretmeni oldu. Sosyal medyada yapılan eleştirilere çok üzüldüğünü anlatan Demir ‘‘Şov yaptığımı, bilerek düştüğümü söylediler ama emeğin şovu olmaz. Üç yıldır o sınava hazırlanıyordum’’ dedi.

NTV 19.07.2021 - 16:27 | Son Güncelleme : 19.07.2021 - 16:57

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