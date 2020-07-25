Sınıfın yarısı evde yarısı okulda

Okulların nasıl açılacağı konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Selçuk,, öğrencilerin iki grup halinde okula geldiği "seyreltilmiş model" üzerinde durduklarını söyledi. Bu durumda cumartesi de dahil olmak üzere üç gün bir grup , üç gün diğer grup okula gidecek. Uzaktan eğitime devam edilmesi , yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada yapılması gibi seçenekler de masada . Son karar vaka sayılarına göre verilecek .
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NTV Haber 25.07.2020 - 03:27| Son Güncelleme : 25.07.2020 - 03:28
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