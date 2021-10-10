Sınıfta keçi var! ‘Çiçek’ isimli keçinin görevi çok özel
Kocaeli’deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bir keçi çocukların eğitim sürecine destek oluyor. Piknikte yanlarına gelen keçi ile çocukların iletişimini gören eğitmenler, hayvanı okula getirmeye karar verdi. ‘Çiçek’ adını verdikleri keçi, o günden beri sınıflara girip çocukları mutlu ediyor. İnatçılığıyla bilinen keçilerin aksine Çiçek’in çok sakin ve cana yakın olduğunu anlatan eğitmen Hatice Ecil ‘‘Çocukların ellerinden yemek yiyor, yanlarına oturuyor. Burayı evi gibi benimsedi. Çocuklar da korkmuyor ve çok mutlu’’ dedi.
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