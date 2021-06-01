Telafi eğitimi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Telafide Ben de Varım’ porgramının ayrıntılarını anlattı. Bakan Selçuk ‘‘Okullarımız 2 Temmuz’dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunacağız. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler’’ dedi.

NTV 01.06.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 10:51

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