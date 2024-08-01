Tercih dönemi yarın bitiyor: Teknoloji okuryazarlığı neden önemli?
Üniversiteli olmak isteyenler için tercih döneminin bitmesine az bir süre kaldı. Adayların listelerini yarın tamamlaması gerekiyor. Özellikle de yeni bölümlerin ve geleceğin mesleklerinin tartışıldığı bu dönemde uzmanlar, hangi bölüm seçilirse seçilsin teknolojik okuryazarlığın önemine dikkat çekiyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Mustafa Özdemir)
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