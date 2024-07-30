TÜİK rakamları paylaştı: Hangi bölüm kolay iş buluyor?
Üniversiteden mezun olmak kadar okuduğu bölümle ilgili iş bulmak da büyük önem taşıyor. Hangi bölümün daha çok tercih edildiği ve kazanç ise dönemlere göre değişiyor. TÜİK'in açıkladığı geçen yılın istihdam verileri raporunda, dikkat çeken ayrıntılar var. Özellikle çok talep gören bazı bölümlerden mezun olanların iş bulmada zorlandığı görülüyor. Peki, en hızlı iş bulduran ve en çok kazandıran bölümler hangileri? İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Rafet Topcu)
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