Türkiye PISA'da yükselişe geçti (PISA sıralaması ne anlama geliyor?)
PISA 2018 sonuçları açıklandı. Türkiye, PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alırken PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya; matematik okuryazarlığında 50. sıradan 42. sıraya; fen okuryazarlığında 54. sıradan 39. sıraya çıktı. Türkiye'nin okuma becerileri alanında ortalama puanı 38 puanlık artışla 466'ya; matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e; fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükseldi. Eğitim Araştırmacısı Özgenur Korlu, NTV ekibinden Pınar İlik Üçer'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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