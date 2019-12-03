Türkiye PISA'da yükselişe geçti (PISA sıralaması ne anlama geliyor?)

PISA 2018 sonuçları açıklandı. Türkiye, PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alırken PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya; matematik okuryazarlığında 50. sıradan 42. sıraya; fen okuryazarlığında 54. sıradan 39. sıraya çıktı. Türkiye'nin okuma becerileri alanında ortalama puanı 38 puanlık artışla 466'ya; matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e; fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükseldi. Eğitim Araştırmacısı Özgenur Korlu, NTV ekibinden Pınar İlik Üçer'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

DİĞER VİDEOLAR