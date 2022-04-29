Ukrayna'dan tartışılan yatay geçiş

Ukrayna'da üniversite okuyan ve savaş nedeniyle eğitimi yarıda kalan 4 bin 8 öğrenci Türkiye'ye yatay geçiş için başvurdu. Bu öğrencilerin bin 160'ından fazlasının başvurusu tıp fakülteleri için. Üniversiteler yerleştirme sonuçlarını yayınladı. Bazı tıp fakültelerinde sayısal puanı olmayan ve tıp fakültesi taban puanlarının çok altında puan almış öğrencilerin kabul edilmesi tıp eğitiminde nitelik tartışmasına neden oldu. Haber: Melik Şahin
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NTV Haber 29.04.2022 - 01:23| Son Güncelleme : 29.04.2022 - 01:26
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