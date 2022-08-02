Üniversite mezunlarında istihdam yüzde 71

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri," başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Çalışma ile istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançlar hesaplandı.

Haberler 02.08.2022 - 13:24 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 13:26

EĞİTİM HABERLERİ